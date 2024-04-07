أمرٌ إيجابي جمع "الفصح" وشهر رمضان.. ما هو؟

لفت مصدر إحصائي طُلب منه تقريرٌ سياحي لإحدى النقابات، الى أن يوم أحد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي شهد إقبالاً كبيراً جداً على المطاعم التي تقدم المطبخ اللبناني كما الأجنبي.

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وأشار المصدر إلى أن كل مطاعم جبيل كسروان والمتن وحتى وسط بعبدا كانت ممتلئة بنسبة 100 في المئة وان الحجوزات توقفت منذ يوم الخميس الذي سبق العيد.

المصدر لفت إلى أنّ عيد الفطر السعيد وعيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي سيشهد إزدحاماً أكبر مما حصل الأحد الفائت في المطاعم.

وعلى صعيد رمضان، فقد تبيّن أيضاً أن مختلف المطاعم سواء في بيروت أو في صيدا، قد شهدت حجوزات كاملة، إذ تبين أن الحركة نشطة جداً على فترتين: الأولى عند الإفطار والثانية خلال وقت السحور.