Advertisement

لبنان

أمرٌ إيجابي جمع "الفصح" وشهر رمضان.. ما هو؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-04-2024 | 03:15
A-
A+
Doc-P-1184162-638480762258709316.jpg
Doc-P-1184162-638480762258709316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر إحصائي طُلب منه تقريرٌ سياحي لإحدى النقابات، الى أن يوم أحد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي شهد إقبالاً كبيراً جداً على المطاعم التي تقدم  المطبخ اللبناني كما الأجنبي.
Advertisement
وأشار المصدر إلى أن كل مطاعم جبيل كسروان والمتن وحتى وسط بعبدا كانت ممتلئة بنسبة  100 في المئة وان الحجوزات توقفت منذ يوم الخميس الذي سبق العيد. 
المصدر لفت إلى أنّ عيد الفطر السعيد وعيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي سيشهد إزدحاماً أكبر مما حصل  الأحد الفائت في المطاعم.
وعلى صعيد رمضان، فقد تبيّن أيضاً أن مختلف المطاعم سواء في بيروت أو في صيدا، قد شهدت حجوزات كاملة، إذ تبين أن الحركة نشطة جداً على فترتين: الأولى عند الإفطار والثانية خلال وقت السحور.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-04-07
08:34 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:26 | 2024-04-07
08:11 | 2024-04-07
08:04 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24