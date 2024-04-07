"إنجاز لحزب الله".. إقرأوا آخر ما اعترف به الإسرائيليون!

تطرقت القناة الـ"14" الإسرائيليّة إلى الفيديو الذي نشرهُ "حزب الله" ويوثق إسقاط طائرة مُسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900"، أمس السبت.

وذكرت القناة أنه "إذا كان هذا الإدعاء صحيحاً"، فإنه "يُعدّ بمثابة إنجاز لحزب الله"، وقال: "طائرة هيرمز 900 هي طائرة إستطلاع إسرائيلية هجومية ثقيلة، وهي أكبر من هيرمز 450 (زيك) التي أسقطها حزب الله في المرات السابقة".

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وكان "لبنان24" نشر تقريراً قاله في إنه من الواضح أن "حزب الله" ومنذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وانخراطه في المعركة لدعم المقاومة الفلسطينية يقنن استخدامه لسلاح الدفاع الجوي منعاً لانكشافه قبل الحرب الشاملة.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة قولها إنّ إسقاط "حزب الله" أمس لطائرة "هرمز 900" المتطورة والتي تقوم بمهام استطلاعية فوق لبنان، دليل على أن مرحلة تصعيد جدية قد بدأت بالتوازي مع انتظار الرد الايراني ودليل على مستوى الاستعداد الموجود لدى الحزب.

وترى المصادر أن توقيت استهداف هذه الطائرة وإسقاطها يوحي بأنّ الحزب يريد ارسال تحذير لتل أبيب وإعطائها مؤشرات عن مدى استعداده لأي تطور قد يحصل او اي "تهور اسرائيلي" بعد الرد الايراني.