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لبنان

من الإمارات.. إعلاميّ لبناني في مهمة إستقصائية جديدة!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-04-2024 | 02:15
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مهمّة صحفية جديدة تولاها الزميل الإعلاميّ وسيم عرابي من بوابة شبكة "إرم نيوز" في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعيينه مؤخراً رئيساً لوحدة التحقيقات الإستقصائية في الشبكة.
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وعرابي الذي عمل لأكثر من 3 سنوات في قناة "الآن" - دبي في وحدة التحقيقات الصحفية، بات الآن أمام تجربة جديدة في المجال نفسه، إذ سينقل بتحقيقاته وتقاريره أحوال الكثير من الناس في شتى أصقاع العالم تحت شعار "أنت لست رقماً، بل قصة بتفاصيل كثيرة"..

وعرابي الذي كان مقدماً لنشرات الأخبار ومراسلاً عبر شاشة "تلفزيون لبنان" ومسؤولاً تحريرياً في موقع "لبنان24" منذ تأسيسه قبل أكثر من 12 عاماً، انتقل قبل 3 سنوات إلى بلاد الإغتراب بعد بدء الأزمة المالية في لبنان عام 2019.

ومن دولة الإمارات، واكب عرابي لبنان بكل تقلباته وأزماته حتى شارك بإخراج فيلم "طرابلس 006" الذي تناول قضية الهجرة غير الشرعية بأسلوب درامي شيّق، ومن خلاله فاز بجائزة عن فئة أفضل مخرج للأفلام القصيرة في مهرجان بروكسل كابيتال السينمائي في تموز 2023.

وجسد الفيلم وجع أهالي مدينة طرابلس شمال لبنان بشكل خاص، كما صوّر أزمة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى أوروبا، بشكل مختلف تماماً، وهو يعتبر الأول من نوعه الذي يقوم بتصوير تلك المعاناة بمقاربة جديدة ومختلفة.

وللإشارة، فإنَّ الفيلم عرض في مهرجانات عديدة في بريطانيا وأميركا، وكذلك تم عرضه في العاصمة الفرنسية باريس في سينما لانتروبو بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية الفرنسية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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