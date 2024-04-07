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لبنان

في صيدا... دواجن مذبوحة تملأ الطريق!

Lebanon 24
07-04-2024 | 03:52
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أعلنت "اليازا" على حسابها الخاص عبر منصة "اكس" عن "انزلاق حمولة من شاحنة لنقل الدواجن المذبوحة... والدواجن تملأ الطّريق، والأهمّ من هذا، بجانب مكبّ النفايات في صيدا".
 
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صيدا...

دواجن

مذبوحة

الطريق!

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