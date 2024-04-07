في صيدا... دواجن مذبوحة تملأ الطريق!

أعلنت "اليازا" على حسابها الخاص عبر منصة "اكس" عن "انزلاق حمولة من شاحنة لنقل الدواجن المذبوحة... والدواجن تملأ الطّريق، والأهمّ من هذا، بجانب مكبّ النفايات في صيدا".