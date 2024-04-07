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لبنان

خير يوزع كسوة عيد الفطر على أبناء مدينة طرابلس ومحيطها

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:05
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وزعت الهيئة العليا للإغاثة باشراف وحضور امينها العام اللواء الركن محمد خير، على أبناء مدينة طرابلس ومحيطها، وعلى مدى اربعة ايام، كسوة عيد الفطر، بالتعاون مع جمعية رعاية الاطفال برئاسة سمر زيني بركه واعضاء الجمعية، ومع جمعيات المجتمع المدني.

 ونوه خير بهذا "النشاط الحيوي بامتياز لايتام ومحتاجي المنطقة"، مثمنا ادخال الفرحة على من شملهم التوزيع، بتوجيه ودعم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، و"قد اعتمدنا طريقة جديدة من خلال مشاركة المجتمع المدني في التوزيع، وهذه المشاركة كانت ايجابية جدا. وهذا التوزيع سيشمل الايتام والارامل والعائلات الاكثر فقرا. هذه الطريقة نستخدمها بالتنسيق مع الجمعيات التي نثق بها والتي تعاملنا معها سابقا، ونحن الان مع جمعية رعاية الطفل التي كان لدينا تجارب سابقة معها، وفي المرة المقبلة سنكون في الطريق الجديدة في بيروت وعلى كل المراحل حتى المنطقة الحدودية سيكون لها حصة ايضا".

 بدورها، قالت بركة: "نحن نشعر بالعيد الحقيقي لاهلنا في طرابلس من خلال هذه المساعدة التي تقدمها الهيئة العليا للاغاثة وعلى رأسها  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واللواء الركن محمد خير".

( الوكالة الوطنية)
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