القصيفي نعى الدكتور بول غبريال الجميل

رثى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي صديقه الدكتور بول غبريال الجميل الذي غيبه الموت بعد صراع طويل مع المرض.

وقال: "أسقط المرض بول غبريال الجميل. هوى كسنديانة عتيقة، شامخة، مثقلا بأوجاعه، وهو الذي عاش ليهدي الناس الشفاء. "روبه" الأبيض كان يعكس نقاء قلبه الذي لم يتلطخ يوما بحقد، ومبضعه كان سلاحه الأمضى في استئصال الأورام والأمراض، لا لتمزيق جسد الوطن وزرعه بالندوب. كان قلبا يمشي على قدمين، لا يملك من حطام دنياه إلا الخدمة يسديها بلا مقابل لمن هم في مسيس الحاجة إليها. لن يقوى الرحيل على محوه من الذاكرة. فهو كالصديق يزهر وينمو، عابرا حدود الزمن. على جبينه وشم ارزي. تكسو الوداعة محياه. ودود على أنفة. صدوق لا يعرف الخبث، ولا يملك لغتين. وساعة دهم لبنانه الخطر، وولج عين العاصفة مواجها سوء المصير، تقدم الصفوف ملبيا النداء مناضلا بزي طبيب وطبيبا ببزة مناضل. لم تغرف كفاه مالا، بل الكثير من الكرامة والعنفوان. واذا شئنا اختصار بول الجميل لن نجد أفضل من كلمة " الإنسان" للدلالة عليه وتحديد معالم شخصيته. أفرد بول جناحيه مسرعا، يشده الشوق للقاء الحبيبة جويس بعدما طال الغياب، وبرحه الحنين، تاركا لنا أن نرسل الدمع حزنا وأسى، فمن كان مثله يبكى عليه".

وختم: "رحم الله بول الجميل " شيخ الاوادم" قدر ما يستحق، وهو لكذلك. والعزاء لعائلته ومحبيه الكثر".

( الوكالة الوكنية)