في مدينة لبنانية.. "حلاقة العيد" مجانية!

أطلق تجمع شباب العيرونية في طرابلس، مشروع حلاقة العيد المجانية لجميع أبناء سكان العيرونية من لبنانيين وسوريين وفلسطينين البالغ عددهم نحو 819 ولدا وبنتا.

وفي جولة لوسائل الاعلام لمتابعة هذه الفكرة، تحدث باسم تجمع "شباب العيرونية" أحمد عريس، فقال: "للسنة الثالثة نفذ التجمع مع مجموعة من نخبة شباب العيرونية، حلاقة العيد المجانية في المنطقة المحاذية للقبة في طرابلس والفوار في قضاء زغرتا".

وقال رائد حيدر: " يهدف التجمع الى انماء هذه البلدة وتحريك سلسلة مشاريع ومطالب محقة، في منطقة مختلطة يسكنها لفيف من أهالي طرابلس وقرى الضنية وعكار والهرمل، اضافة الى النازحين السوريين والاوة الفلسطينين، وطبعا المنطقة منكوبة لاقيود فيها، وقيود وسجلات سكانها تابعة لمناطق في اقضية اخرى، وبغض النظر عن عدم تعاون بلدية الفوار، تعتبر العيرونية فاقدة للخدمات البلدية او القروية كون جميع سكانها من غير الناخبين في الفوار".

وأضاف :" اطلقنا المبادرة لمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد، وقدمنا حلاقة العيد المجانية لكل اولاد وبنات العيرونية على مختلف انتماءاتهم المناطقية، ودون تمييز بين لبناني او سوري او فلسطيني، الصبيان في صالونات حلاقة رجالي والبنات لدى صالونات نسائي، لان الناس يعانون الأمرين، وأحببنا تقديم شيء ولو بسيط لأولاد وبنات العيرونية ليفرحوا كما في السنوات الماضية، ويبلغ مجموع الذين استفادوا من مشروع حلاقة العيد نحو 819 صبيا وبنتا، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، ونشكر لكل الذين ساهموا في دعم المشروع".

(الوكالة الوطنية)