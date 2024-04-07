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لبنان

رشقات كثيفة.. إطلاق 30 صاروخاً من لبنان باتجاه إسرائيل والجولان!

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:14
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أفادت مصادر صحفية، اليوم الاحد، بأن ٣٠ صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع تابعة للاحتلال الاسرائيلي بإصبع الجليل والجولان السوري، وتبعتها رشقة ثانية من ١٠ صواريخ.
 
وأشارت قناة "سكاي نيوز" الى أن صافرات الإنذار سمعت في المناطق الحدودية المحتلة.
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الى ذلك، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، انه تم اعتراض 20 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان نحو الجولان.
 

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