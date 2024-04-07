مسؤولة عن "إغتيالات" وأسقطها "حزب الله".. هذه مواصفات طائرة "هيرمز 900"

توجهت الأنظار مؤخراً إلى عملية إسقاط "حزب الله" لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 900" فوق جنوب لبنان، أمس السبت.

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الحادثة هذه دفعت إسرائيل، اليوم الأحد، لشن هجمات ضد منطقة جنتا في البقاع، زاعمة أنها استهدفت خلالها مواقع لوحدة الدفاع الجوي تابعة للحزب.

وبعد القصف الذي طال بعلبك، جاء الرد الصاروخي من لبنان، حيث تم إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية ومنطقة الجولان المحتل.

وتعدّ طائرة "هيرمز 900" التي انتقمت إسرائيل لأجلها عبر قصف بعلبك، من إحدى الطائرات الإستطلاعية الثقيلة، وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن أمر إسقاطها يُعدّ إنجازاً لـ"حزب الله".

فما هي مواصفات هذه الطائرة؟ ماذا نعرف عنها؟ ولماذا هي مهمة؟ وبماذا تختلف عن طائرة "هيرمز 450" التي أسقطها "حزب الله" في وقتٍ سابق؟

ما هي مواصفات "هيرمز 900"؟



- صنع شركة "البيت" الإسرائيلية



- الطول: 8.3 متر



- عرض الجناحين: 15 متراً

- الوزن: 1100 كلغ



- الحمولة: 450 كلغ



- مدى التحكم: 300 كلم



- الارتفاع الاقصى للتحليق: 9.1 كم



- مدة التحليق القصوى: 36 ساعة متواصلة



- السرعة القصوى: 220 كلم/ س



- الطائرة قادرة على الاتصال بالأقمار الصناعية



- مزودة برادار استطلاع من طراز "سار"



- لديها قدرة على حمل وسائط حرب الكترونية مختلفة



- تتضمن آلية الكترونية عالية التشفير لمنع الاختراق



- الطائرة مسؤولة عن تنفيذ الإغتيالات والاستهدافات النوعية



- تتميز بالتصوير النهاري والحراري والمسح الراداري



- بإمكانها جمع ونقل البيانات ذات الصلة بالإشارة والحرب الإلكترونية



- تقوم بمساندة القوات البرية على مستوى الإستخبارات والنيران



- قادرة على التزويد بـ 4 صواريخ موجهة لمدى 10 كلم من طراز سبايك او مكخوليت



ماذا نعرف عن طائرة "هرمز 450"؟



- هي من صناعة شركة " البيت الإسرائيلية"



- الارتفاع الاقصى: 5500 مترا



- السرعة: 176 كلم



- قدرة محركها: 52 حصاناً



- قادرة على حمل صواريخ تزن 100 كلغ



- يمكنها التقاط الصور خلال الليل وفي الأحوال الجوية السيئة



- مهمتها الاستطلاع والمراقبة وبث المعلومات



- تم استخدامها في حروب على قطاع غزة وحرب لبنان الثانية في تموز 2006.