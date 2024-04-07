21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب "الوطني الحر" يعلن: قنوات التواصل مع "حزب الله" ما زالت قائمة
Lebanon 24
07-04-2024
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد النائب سليم عون أن "التيار الوطني الحر على موقفه ومتفهم لردة فعل المقاومة تجاه الحرب، ولكن يجب حماية لبنان ليس من باب ضعف بل من بوابة الحفاظ على بلدنا، فإيران نفسها لا تريد توسيع الحرب".
Advertisement
في حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، اليوم الأحد، كشف عون أن "قنوات التواصل مع حزب الله لا تزال قائمة، لكن يجب أن تكون أكثر متانة، مشيراً إلى أن الانفتاح مع رئيس مجلس النواب نبيه بري يمكن أن يشكل عاملًا مساعداً في ذلك، فلطالما كان للرئيس بري دور ببروز نقاط خلافية بين التيار والحزب الذي ينحاز الى جانب الرئيس بري عند كل تباين".
وأضاف: "رغم الاختلاف في وجهات النظر مع الرئيس نبيه بري تمكنا من التوصل الى بعض نقاط التلاقي. صحيح أن التيار غير منسجم مع الحزب التقدمي الاشتراكي، لكنه ليس بعيداً من قراءته لما يدور راهناً ورؤيته لمسار الأمور".
ورأى أن "وثيقة بكركي مهمة وضرورية ولا تموت لأنها وطنية فهي تكرس الثوابت ولا تستفز أي طرف ولا تدعو للتمييز بل وضعت لبلوغ الحلول وتبديد المشاكل لا العكس".
وتحدث عون عن مؤشرات متداولة حول إبلاغ السفيرة الأميركية ليزا جونسون أعضاء الخماسية أن شهر أيار قد يشهد تقدماً ملحوظاً في الاستحقاقات اللبنانية وقد رتبت الخماسية مواعيد جديدة وستستأنف نشاطها في الفترة القريبة.
وشدد على "أهمية التشاور والحوار بين كل الأفرقاء لإختيار أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية والاتفاق للوصول الى نتيجة بجلسات متتالية"، لافتا الى أن "التيار الوطني الحر" و "القوات اللبنانية" لا يريدان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ولدى التيار لائحة واسعة من الأسماء التي تحظى بالمرونة.
كذلك، رأى عون استحالة في إجراء الانتخابات البلدية في ظل الوضع القائم ولكن من واجب وزير الداخلية الدعوة إليها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حدث مفاجئ.. زواج محمود نصر من ممثلة سورية شهيرة والعصمة بيدها فمن تكون؟
Lebanon 24
حدث مفاجئ.. زواج محمود نصر من ممثلة سورية شهيرة والعصمة بيدها فمن تكون؟
11:53 | 2024-04-06
06/04/2024 11:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن تفاجئ "أبو سليم".. قدّمت له مبلغاً ماليّاً ضخماً وقبّلت يده أمام الجميع (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن تفاجئ "أبو سليم".. قدّمت له مبلغاً ماليّاً ضخماً وقبّلت يده أمام الجميع (فيديو)
14:05 | 2024-04-06
06/04/2024 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تبكي يومياً بسبب تواجدها في بيروت!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تبكي يومياً بسبب تواجدها في بيروت!
10:11 | 2024-04-06
06/04/2024 10:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضجيج في سماء إسرائيل".. رعبٌ كبير و"ضربة تلوح في الأفق"!
Lebanon 24
"ضجيج في سماء إسرائيل".. رعبٌ كبير و"ضربة تلوح في الأفق"!
15:19 | 2024-04-06
06/04/2024 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هل أُلغيت الحرب؟
Lebanon 24
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هل أُلغيت الحرب؟
14:00 | 2024-04-06
06/04/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-04-07
الألماس في السوق اللبنانية: المصنّع يكتسح والاستثمار "على المحك"
08:34 | 2024-04-07
عاجل من الجنوب... إسرائيل تقصف منطقة في جزين
08:30 | 2024-04-07
موقع إسرائيليّ يتحدث عن قوّة "الحزب"... ماذا قال عن الحرب معه؟
08:26 | 2024-04-07
فياض: إسقاط المسيرة الإسرائيلية بالأمس رسالة عملية ورمزية في آن
08:11 | 2024-04-07
البعريني: لانتخاب رئيس للجمهوريّة والمباشرة بخطّة إصلاح اقتصاديّة ومعيشيّة
08:04 | 2024-04-07
أنس غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
07/04/2024 15:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
07/04/2024 15:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
07/04/2024 15:56:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24