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لبنان

هكذا سيكون "طقس العيد".. عواصف رعدية وأمطار آتية وإليكم موعدها!

Lebanon 24
07-04-2024 | 05:10
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم من دون تعديل في درجات الحرارة، على أن تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار.
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ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار أحيانا اعتباراً من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. كذلك، ستتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة:
 
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً متمركز حالياً وسط تركيا والذي يقترب تدريجياً ويؤثر على لبنان اعتباراً من ليل اليوم الأحد، ويشتد تأثيره اعتباراً من ظهر يوم غد الاثنين، حيث تتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد ورياح ناشطة، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وتساقط للثلوج على المرتفعات، ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأربعاء حيث يتجه شرقا وينحسرتدريجياً.
 
ملاحظة: معدل درجات الحرارة  لشهرنيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
غائم جزئياً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل. كذلك، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل في درجات الحرارة، فيما ستتساقط أمطارمتفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من الظهر، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع احتمال تساقط حبات البرد. كذلك، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، ويتكون الضباب على المرتفعات.
 
الثلاثاء:
 
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة، على يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطارمتفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة من بعد الظهر، وتكون مصحوبة أحيانا ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
 
الأربعاء:
 
غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، على أن تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية، خاصة جنوب البلاد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق.
 
وستتراجع حدة الأمطار تدريجيا اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة خلال الليل.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 17 درجة، في الداخل من 8 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين   % 65 و % 85.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج .

- حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي:  759 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06,17   ساعة غروب الشمس: 19,04 .
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