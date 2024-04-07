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لبنان

سلوم: للافراج فوراً عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته

Lebanon 24
07-04-2024 | 05:20
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دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم،  الى الافراج عن المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، دون تأخير ، وبعيداً عن التجاذبات ، وتضارب المصالح ، على أثر حادثة متمم الغذاء المنتهي صلاحيته والتلاعب بتاريخه، وغيرها من الثغرات ، ومسارعة نقابة الصيادلة الى مواكبة القضاء بمنع صرفه في الصيدليات، علماُ أن المؤسسة المستقلّة التي صدر القانون بانشائها منذ ٣ سنوات عن مجلس النواب والى اليوم لم تبصر النور، والمناط بها تسجيل الادوية  والمتممات الغذائيّة، والمواد الاوليّة ، وتسعيرها ومراقبتها في الاسواق بكل شفافيّة.
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