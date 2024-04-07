سلوم: للافراج فوراً عن الوكالة الوطنية للدواء الضامنة لجودته

دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، الى الافراج عن المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء، دون تأخير ، وبعيداً عن التجاذبات ، وتضارب المصالح ، على أثر حادثة متمم الغذاء المنتهي صلاحيته والتلاعب بتاريخه، وغيرها من الثغرات ، ومسارعة نقابة الصيادلة الى مواكبة القضاء بمنع صرفه في الصيدليات، علماُ أن المؤسسة المستقلّة التي صدر القانون بانشائها منذ ٣ سنوات عن مجلس النواب والى اليوم لم تبصر النور، والمناط بها تسجيل الادوية والمتممات الغذائيّة، والمواد الاوليّة ، وتسعيرها ومراقبتها في الاسواق بكل شفافيّة.

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