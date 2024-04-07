عون التقى حمية

استقبل الرئيس ميشال عون في دارته في الرابية، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، لتقديم التهنئة بالعيد، وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع العامة لاسيما تلك المتعلّقة بوزارة الأشغال.

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