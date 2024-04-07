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لبنان

شهر سلاحه بوجه عناصر شعبة المعلومات.. إليكم ما حصل في الضاحية الجنوبيّة

Lebanon 24
07-04-2024 | 05:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بتجارة وترويج المخدّرات في كافة المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج الموادّ المخدّرة في محلّة حيّ السّلم -البركات، على متن دراجة آليّة.
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على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشّعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف هوية المروّج المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو:

ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني)
بتاريخ 27/03/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة حي السلم – البركات، أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة لون أبيض تم ضبطها. وفي خلال عملية التوقيف، حاول مقاومة عناصر الدورية شاهرًا مسدّسًا حربيًّا بوجههم. فتمّت السيطرة عليه وضبط المسدس مع ممشط، و/6/ طلقات صالحة للاستعمال.

بتفتيشه والدراجة، تم ضبط:

/178/ كبسولة بلاستيكية من مادة الكوكايين زنتها بالكامل حوالي /691/ غ
/5/ كرات كبيرة الحجم من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي /107/ غ
/13/ كرة متوسّطة الحجم من مادة حشيشة الكيف زنة الواحدة حوالي /21،5/ غ
هاتفين خلويّين، ومبلغ مالي
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة ترويجه المواد المخدّرة في محلة حي السلم على متن الدرّاجة التي أوقف على متنها، وذلك لصالح أحد التجار.

تم حجز الدراجة الآليّة عدليّا، وأجري المقتضى القانوني بحق (ع. و) وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 

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