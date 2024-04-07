"حزب الله" يردّ على استهداف البقاع... هذا ما قصفه بالصواريخ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على اعتداءات العدوّ على منطقة البقاع استهدف قبل ظهر اليوم، مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

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