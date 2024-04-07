"كابتن السينما اللبنانيّة" بخطر... نُقِلَ بشكل طارىء إلى المستشفى وهذا وضعه الصحيّ



Advertisement قال الممثل باسم مغنية عبر حسابه على "فيسبوك"، إنّ "إبنة النجم السينمائي فؤاد شرف الدين، الممثلة جمانة شرف الدين، أعلنت أنّ والدها يحتاج إلى عملية إستئصال ورم حميد في رأسه دون تأجيل أو مماطلة وأشارت إلى أن كل يوم من التأخير يُعرّض حياة والدها للخطر".

وأضاف مغنية: "من منكم لم يصفق عند كل ظهور له في دور السينما؟؟ كابتن السينما اللبنانية الله يشفيك. فؤاد شرف الدين عمليته لا تحتمل تأجيلاً".

وأشار مغنية إلى أنّ "جمانة أوضحت أن والدها كما قال الأطباء ومنهم طبيبه الدكتور فيليب يونس يحتاج إلى عملية سريعة وأن دخوله المستشفى ضروري جداً حفاظاً على سلامته".

وتابع: "أصدرت نقابة الممثلين بيانًا أشارت فيه إلى أن شرف الدين تعرض لنكسة صحية إستدعت إدخاله إلى المستشفى وذلك وفق ما أظهرت فحوصاته الطبية بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لافتةً إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الصحية وتفاصيل العملية الدقيقة".