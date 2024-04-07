شعبان أعلن ترشّحه لعضوية مجلس نقابة المهندسين في بيروت

أعلن المهندس بلال شعبان ترشحه لعضوية الهيئة العامة لنقابة المهندسين في بيروت، باسم " مهندسون من صيدا والجوار"، في الانتخابات المقررة يوم الأحد في 14 نيسان المقبل.

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