Advertisement

لبنان

شعبان أعلن ترشّحه لعضوية مجلس نقابة المهندسين في بيروت

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1184278-638480957517835910.jpg
Doc-P-1184278-638480957517835910.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المهندس بلال شعبان ترشحه لعضوية الهيئة العامة لنقابة المهندسين في بيروت، باسم " مهندسون من صيدا والجوار"، في الانتخابات المقررة يوم الأحد في 14 نيسان المقبل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المستراح: نرفض تحويل استحقاق نقابة المهندسين الى ساحة اختبار للموازين السياسية
lebanon 24
07/04/2024 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من نقابة المهندسين بحث مع منصوري في موضوع اموال النقابة المحتجزة لدى المصارف
lebanon 24
07/04/2024 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
زلة لسان جديدة.. بايدن يخلط شعبان برمضان: سنلقي الغذاء جوا على أوكرانيا! (فيديو)
lebanon 24
07/04/2024 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"انقسامات جافّة" سياسيّاً سبّبتها قضية أمل شعبان
lebanon 24
07/04/2024 20:14:59 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبان

نقابة المهندسين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2024-04-07
12:51 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:37 | 2024-04-07
12:13 | 2024-04-07
12:00 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24