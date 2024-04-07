النائب الحاج حسن: كثرة تهديدات العدوّ للبنان لن تُجدي نفعاً في وقف عمليات المقاومة

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أكد رئيس "تكتل نواب بعلبك – الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، أن "العدو الإسرائيلي، رغم ما يمتلكه من ألة قتل وتدمير، فشل فشلاً ذريعاً أمام المقاومة الفلسطينية في غزة، وهو لم يستطع خلال الأشهر الستة من عدوانه من تحقيق أي من أهدافه التي أعلن عنها وهي هزيمة حماس وتحرير الأسرى بالقوة".وخلال الاحتفال الحاشد الذي نظمه "حزب الله" إحياء لأسبوع الشهيد "على طريق القدس" علي إبراهيم ناصر الدين، والذي أقيم في قاعة مجمع سيد الشهداء في الهرمل، في حضور علماء دين، عوائل الشهداء، وحشد من الفاعليات والأهالي، أضاف الحاج حسن: "أن العدو لم يسيطر على غزة، وأن توغله داخلها يواجه بمقاومة شديدة وتؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوفه، فيلجأ إلى التدمير وقتل المدنيين وارتكاب المجازر بحق النساء والأطفال والمسنين وتدمير البيوت في غزة، وهذا الأمر ليس نجاحاً ولا يُعد إنجازاً عسكرياً".واعتبر أن "المجازر المروعة التي يرتكبها العدو أحرجت أسياده الأميركيين وحلفاءه الغربيين وأدت إلى تبدل المزاج في الرأي العام العالمي ممن كان يؤيد إسرائيل، فبدأ البعض سحب تأييدهم للكيان، ووصل الأمر لأن يقول رئيس الوزراء البريطاني بأنه يفكر أن يضع إسرائيل على لائحة الدول المنتهكة للقانون الدولي"، مؤكدا أن "كثرة تهديدات قادة العدو للبنان وكثرة الوسطاء القادمين إليه لن تجدي نفعاً في وقف عمليات المقاومة الإسلامية المساندة لغزة ولمقاومتها، والعدو يعلم جيداً أنه عاجز ومرتدع في مواجهته مع المقاومة وشعبها أصحاب البأس شديد"، موجهاً التحية لكل الجبهات الأخرى المساندة لغزة، إن كان في اليمن والعراق وسوريا.وتخلل الاحتفال عرض وصية الشهيد علي وكلمة لكريمته فاطمة التي عاهدت والدها الإستمرار في خطه المقاوم والمجاهد.