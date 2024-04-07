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لبنان

لأوّل مرّة غارات إسرائيليّة على هذه المناطق الجنوبية... شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:31
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن الغارة التي نفذتها الطائرات الحربية الاسرائيلية على اطراف بلدة جناتا، استهدفت منزلا يقع بين بلدتي جناتا وطورا، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
 
 
وهرعت الى المكان سيارات الدفاع المدني والإسعاف، فيما تعمل فرق الإنقاذ على رفع الأنقاض.
 
 
كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ العدوّ الاسرائيلي شنّ غارة على خراج بلدة السريري في منطقة جزين.
 
 
وتجدر الإشارة، إلى أنّ هاتين المنطقتين استهدفهما اليوم العدوّ الإسرائيليّ للمرّة الأولى، منذ بدء المعارك مع "حزب الله"، في 8 تشرين الأول الماضي.
  
 
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