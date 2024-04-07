جريحان في حادث سير بين سيارتين

أدى حادث تصادم بعد ظهر اليوم بين سيارتين إحداهما رباعية الدفع نوع "كيا" على طريق عام جديدة غزير كسروان، إلى إصابة شخصين بجروح.



وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني ونقلت جريحا إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، فيما نقل عناصر الصليب الأحمر الجريح الثاني.

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