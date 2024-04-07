Advertisement

لبنان

جريحان في حادث سير بين سيارتين

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:46
A-
A+
Doc-P-1184292-638480981220689729.jpg
Doc-P-1184292-638480981220689729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى حادث تصادم بعد ظهر اليوم بين سيارتين إحداهما رباعية الدفع نوع "كيا" على طريق عام جديدة غزير كسروان، إلى إصابة شخصين بجروح.

وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني ونقلت جريحا إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية، فيما نقل عناصر الصليب الأحمر الجريح الثاني.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2024-04-07
12:51 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:37 | 2024-04-07
12:13 | 2024-04-07
12:00 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24