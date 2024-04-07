موقع إسرائيليّ يتحدث عن قوّة "الحزب"... ماذا قال عن الحرب معه؟

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ذكرت "روسيا اليوم"، أنّ موقع "واينت" الإسرائيليّ قال إنّ "حزب الله" أقوى وأفضل تجهيزا من حماس والمعركة معه ستكون مختلفة، مشيرا إلى أن منطقة جبل دوف أو مزارع شبعا هي واحدة من أخطر النقاط على الحدود اللبنانية.وقال الموقع إنه "في الأسابيع الأخيرة، أرسل حزب الله 6 طائرات من دون طيّار هجومية تحمل عبوات ناسفة تزن ستة كيلوغرامات إلى القطاع من جبل دوف، ولفت إلى أنه "قبل نحو أسبوعين ضربت طائرة من دون طيار معسكرا في أراضي قوة غولاني في منتصف النهار، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به، وكان المقاتلون يقومون بدورية في مكان قريب في ذلك الوقت ولم يصابوا بأذى".وقال الموقع إن "قدامى المحاربين في لواء غولاني، يخشون الثقة المفرطة بالنفس لدى المقاتلين بعد القتال في أراضي العدوّ، عادة بعد انتهاء الحروب، ما يؤدي إلى انخفاض الانضباط"، ولفتوا إلى أنه "في الشمال قد يكون هذا الأمر قاتلا، لأن هؤلاء هم المقاتلون الذين سيقودون مناورة محتملة في لبنان. ولهذا السبب، في تدريب "100 يوم" التي تجريه القوات الإسرائيلية على الجنود أخذ الأشياء الصحيحة من القتال في غزة ونسيان ما ليس له صلة".ولفت الموقع إلى أن "حزب الله ليس أقوى وأفضل تجهيزا من حماس فحسب، بل إنه يركز أصوله بشكل أكبر في المناطق الجبلية المفتوحة، وبدرجة أقل في القرى والمدن، ما يعطي الجيش الإسرائيلي ميزة عدم التأخير في القتال في مناطق مأهولة ودخول كل قرية. وبالتالي فإن "حرب الجبال كثيفة الأشجار" المتوقعة ستكون مختلفة بشكل كبير عن التقدم السهل والقصير الذي حققوه في القطاع".وفي هذا السياق، نقل الموقع عن القادة الميدانيين قولهم إن "الغالبية العظمى من قوات الرضوان التي تعد من قوات النخبة في حزب الله تراجعت إلى مسافة 7-8 كيلومترات من الحدود". (روسيا اليوم)