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لبنان

أنس غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:04
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- انس حسن السمحان (مواليد عام 1992، سوري)
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الذي غادر مكان اقامته الكائن في بلدة البيرة العكاريّة بتاريخ 03/04/2024، ولم يعد لغاية تاريخه.

علمًا أنّه من ذوي الاحتياجات الخاصّة ومصاب بمتلازمة "داون"، ويُعاني من داء "السّكري".

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر القبيّات في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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