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لبنان

عاجل من الجنوب... إسرائيل تقصف منطقة في جزين

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:34
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّ العدوّ الاسرائيلي شنّ غارة على خراج بلدة السريري في منطقة جزين.
 
 
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جزين

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