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لبنان

موظفو وعمال بلدية النبطية يواصلون إضرابهم

Lebanon 24
07-04-2024 | 08:59
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يُواصل موظفو وعمال بلدية النبطية من الاجراء الدائمين اضرابهم لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بتسوية البلديات بموظفي القطاع العام ودعم الدولة للبلديات وارسال الأموال المخصصة لها.

وقال رئيس المجلس التنفيذي لعمال بلدية النبطية النقيب مازن نحلة "إن إضرابنا  مستمر لكنه لا يشمل عمال النظافة وجمع النفايات، ورواتبنا هي أقل الرواتب بين موظفي القطاع العام فلماذا تهميشنا واستهداف لقمة عيشنا في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة اقتصاديا وامنيا، ونحن نعمل على مدى  الأسبوع من دون تقصير او اهمال ويعاقبوننا برواتب متدنية كثيرا بالنسبة الى غيرنا. وهنا نطالب رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ونائبه المهندس حسن فقيه الوقوف الى جانبنا في مطالبنا المحقة".
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أضاف: "شرحنا مطالبنا لنواب النبطية ولمحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك وللعمل  البلدي في حزب الله وحركة أمل، ونحن بصدد اللجوء الى التصعيد ليس ضد البلدية التي نتحسس معاناتها انما بوجه المعنيين في الدولة". 

 

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