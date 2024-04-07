المفتي عبد الله: الدفاع عن لبنان همّ وطني جامع

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شيعت حركة "أمل" وأهالي بلدة كفركلا بمأتم جماهيري حاشد شهيدها محمد داوود شيت، بحضور ممثل الرئيس نبيه بري مفتي صور وجبل عامل المسؤول الثقافي المركزي في حركة "امل" الشيخ حسن عبدالله، رئيس المكتب السياسي في الحركة جميل حايك، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط وأعضاء قيادة الاقليم، وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الاستشاري قي الحركة وقيادة كشافة الرسالة الاسلامية، لفيف من العلماء وفاعليات سياسية وذوي الشهيد ووفد كبير من مكتب شؤون المرأة في حركة "أمل".انطلق موكب التشييع الذي تقدمته سيارات الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية صباحا من مدينة النبطية وصولا الى نقطة التجمع في كفرتبنيت، حيث شق طريقه باتجاه منطقة الخردلي وصولا الى مدخل بلدة كفركلا، حيث كان بانتظار الجثمان الالاف من أبناء بلدة كفركلا الحدودية ووفود شعبية من مختلف قرى الجنوب، حيث أنزل الجثمان الذي لف بعلم حركة "امل" وحمل على أكف أخوته في أفواج المقاومة اللبنانية وصولا الى المنصة التي سجي عليها الجثمان. ثم أقيمت المراسم الوداعية بآي من الذكر الحكيم، ثم النشيدان الوطني ونشيد حركة أمل عزفتهما الفرقة الموسيقية في كشافة الرسالة الاسلامية.بعدها، القى المفتي عبد الله كلمة الحركة، استهلها بالحديث عن الشهداء وأدوارهم في صناعة العزة للامة وفي صون كرامة الوطن، مذكرا بثوابت حركة "امل" حيال مختلف القضايا المتصلة بلبنان "الوطن النهائي لجميع أبنائه".وجدد المفتي عبد الله التأكيد أن "الدفاع عن لبنان في مواجهة العدوانية الاسرائيلية ليس شأناً أو قضية طائفية أو مذهبية، إنما هو هم وشأن وقضية وطنية جامعة، مؤكدا "وجوب الحوار والتوافق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".بعدها، أم المفتي عبدالله الصلاة على الجثمان، ثم ووري في الثرى في جبانة بلدة كفركلا.