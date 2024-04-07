الصمد: نحضر مشروعا لبتّ مصير الانتخابات البلدية

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استقبل رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، في منزله ببلدة بخعون ـ الضنية، وفدا من المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني بمراكز الضنية والمنية والشمال، شكروه على الجهود التي قام بها من أجل تسهيل قبضهم رواتبهم وإزالة العقبات التي اعترضت ذلك منذ تثبيتهم في آب 2023.ونوه الوفد بجهود الصمد وتمنوا عليه وعلى باقي النواب "إكمال ما بذلوه من أجل إقرار قانون الدفاع المدني في المجلس النيابي الذي يؤمن لنا حقوقنا بعد سنوات من التعب والتضحية والتطوع، إضافة إلى مساعدة المراكز في الحصول على معدات وآليات".بدوره كشف الصمد عن "مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من مختلف الكتل في المجلس النيابي، ضمن مبدأ تشريع الضرورة، من أجل عقد جلسة تشريعية بعد عطلة عيد الفطر، وسيكون على جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون للبت بمصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، إما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، أو أن يتم تأجيل هذه الإنتخابات إلى حين توافر الظروف المناسبة، والثاني مشروع قانون المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني والثالث تعديل بعض مواد مشروع قانون موازنة العام 2024".وقال: "تحدثنا مع الرئيس نبيه بري في قانون الدفاع المدني وضرورة إقراره، وكان داعماً لنا في أي توجه نسير به، كما أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ساعد في إيجاد فتوى من أجل قبضكم رواتبكم وإيجاد مخرج قانوني لهذا الملف بالتعاون مع بقية اللجان والزملاء النواب، الذين استطعنا معهم القيام بورشة تشريعية حقيقية، وهذا جزء أساسي من دورنا كنواب إلى جانب ممارسة دورنا في الرقابة والمحاسبة، وهذا الدور سنكمله لمعالجة قضايا ومشاكل أخرى، من بينها موضوع الطوابع الذي سنسعى لإيجاد حلّ لمشكلة فقدانها من السوق واحتكارها في أقرب فرصة".وكان الصمد استقبل رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات ومواطنين من الضنية والمنية وطرابلس والشمال راجعوه في قضايا عامة وخاصة.