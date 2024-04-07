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لبنان

بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لاستهدافها مجمعاً عسكريّاً لقوّة "الرضوان"

Lebanon 24
07-04-2024 | 09:24
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات حربيّة أغارت على مجمع عسكري تابع لقوة الرضوان في "حزب الله"، في منطقة الخيام جنوب لبنان".
 
وأضاف أنّ "الجيش الاسرائيلي هاجم مقرا عسكريّاً لـ"حزب الله" في قرية طورا".

 
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