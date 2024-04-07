بالفيديو... إسرائيل تنشر مشاهد لاستهدافها مجمعاً عسكريّاً لقوّة "الرضوان"

#عاجل جيش الدفاع يستهدف مجمعًا عسكريًا واسعًا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان



أغارت طائرات حربية قبل قليل على مجمع عسكري يحتوي على سبعة مباني عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام جنوب لبنان. كما هاجمت قوات جيش الدفاع مقر قيادة عسكري لحزب الله… pic.twitter.com/doatoUmszv