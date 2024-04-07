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لبنان

قبل قليل... شخصان تعرّضا لإطلاق نار

Lebanon 24
07-04-2024 | 09:41
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قام ع.ي.ع بإطلاق النار على ع.م وم.ح.ع وأصابهما في قدميهما، بسبب إشكال حصل بينهم على أفضليّة مرور، في بعلبك.
 
 
ونُقِلَ الجريحان إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على ملاحقة مُطلق النار لتوقيفه.
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