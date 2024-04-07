قبل قليل... شخصان تعرّضا لإطلاق نار

قام ع.ي.ع بإطلاق النار على ع.م وم.ح.ع وأصابهما في قدميهما، بسبب إشكال حصل بينهم على أفضليّة مرور، في بعلبك.

ونُقِلَ الجريحان إلى المستشفى، بينما تعمل القوى الأمنيّة على ملاحقة مُطلق النار لتوقيفه.