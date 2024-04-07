عبد الله والتقدمي يعتذران عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله والحزب التقدمي الأشتراكي- إقليم الخروب في بيان، عن "اعتذارهما عن عدم تقبل التهاني، بمناسبة عيد الفطر السعيد، "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني في غزة الذي يتعرض لأبشع إبادة جماعية، ومع أهلنا في الجنوب في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر".

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