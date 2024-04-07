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لبنان

دكتوراه وبراءة اختراع في الكهرباء للطالب اللبناني إيلي سلهب في فرنسا

Lebanon 24
07-04-2024 | 09:53
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نال الطالب إيلي جوزف سلهب إبن بلدة سبعل قضاء زغرتا، شهادة الدكتوراه من الجامعة الفرنسية Centralesupelec، وذلك بالتعاون مع شركة الكهرباء الفرنسية Electricite de France (EDF).

يذكر أن إيلي سلهب، وفي خلال التحضير لشهادة الدكتوراه سجل "براءة اختراع" في عالم حماية الشبكة الكهربائية، "Fault location in Medium Voltage".
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وتابع سلهب دراسته في معهد الرسل جونيه، ثم انتقل الى الجامعة اللبنانية كلية الهندسة في رومية وتخصص في الهندسة الكهربائية، بعدها انتقل إلى فرنسا حيث نال شهادة الدكتوراه.

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