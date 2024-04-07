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لبنان

بالصور قصف عنيف يطال حيّاً سكنيّاً في كفركلا... ومنازل دُمّرت بالكامل

Lebanon 24
07-04-2024 | 10:25
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أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على كفركلا، واستهدف حيّاً سكنيّاً، ما أدّى إلى تدمير عدد من المنازل، وتضرّر بيوت أخرى في البلدة.
 
 
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