بطائرة مسيّرة... هذا ما استهدفه "الحزب" عصر اليوم

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف بطائرة مسيّرة تجمعا لجنود العدوّ الإسرائيليّ خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا المحتلة".

وأشار "الحزب" إلى أنّه "أصاب الهدف إصابة مباشرة".