الحرب الإسرائيلية الواسعة مع لبنان تقترب.. هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي اليوم

أعلن "الجيش الإسرائيلي" إنه بدأ الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان.



وأضاف أنه استكمل مرحلة أخرى من رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.

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