Advertisement

لبنان

استهداف جديد لـ"حزب الله" في الشمال الاسرائيلي.. هذا ما حصل

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:13
A-
A+
Doc-P-1184386-638481142786647317.jpg
Doc-P-1184386-638481142786647317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حزب الله في بيان عن استهداف ثكنة زبدين الاسرائيلية اليوم الأحد.
 
وأشار البيان إلى أن الصواريخ أصابت الهدف إصابة مباشرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: إيران توجه وتمول جميع أتباعها بالمنطقة ومنهم حزب الله
lebanon 24
07/04/2024 20:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أوامر إسرائيلية صدرت تخصّ "حزب الله".. إجراءات إستثنائية وهذا ما تقرّر!
lebanon 24
07/04/2024 20:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: إيران وحزب الله يفاقمون التهديدات على إسرائيل ويجب أن نكون موحدين للرد على هذه الهجمات (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 20:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا موجة من الهجمات على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان (الشرق)
lebanon 24
07/04/2024 20:17:32 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

إسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2024-04-07
12:51 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:37 | 2024-04-07
12:00 | 2024-04-07
11:42 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24