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لبنان

اختفاء منسّق جبيل في "القوات".. ومعلومات عن اختطافه

Lebanon 24
07-04-2024 | 12:47
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أشارت معلومات لمندوبة "لبنان 24" عن اختفاء منسّق جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في بلدة الخاربة - جبيل حيث إقتاده مجهولون إلى جهة غير معلومة.
وتحدثت المعلومات عن اختطاف سليمان أثناء توجّهه من بلدة الخاربة حيث كان يقدّم واجب العزاء الى بلدته ميفوق حيث كان بمفرده في سيّارته.
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وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان مخابرات الجيش باشرت التحقيق في حادث اختفاء منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ويتم تتبع هاتفه الخلوي لمعرفة اذا في الامكان تحديد مكان وجوده.
هذا ودعت الأحزاب في قضاء جبيل مناصريها الى التواجد في المراكز التابعة لها لمتابعة القضية. 
مصادر القوات: ننتظر التحقيقات
مصادر في "القوات اللبنانية" أكدت لـ "لبنان24 "أن لا معلومات لديها عن الجهة التي لها علاقة باختفاء منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان وهي تنتظر التحقيقات التي تجريها القوى الامنية المعنية وعلى تنسيق ومتابعة معها لمعرفة الملابسات، مشيرة إلى أن حزب "القوات" سوف يصدر بيانا حول الحادث فور انتهاء التحقيق.
 
بالتوازي، لا تزال التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة التي تسعى إلى الوصول لمكان تواجد سليمان.
 
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