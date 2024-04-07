ما جديد عملية اختفاء منسق جبيل في "القوات".. اليكم آخر المعلومات

أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان مخابرات الجيش باشرت التحقيق في حادث اختفاء منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ويتم تتبع هاتفه الخلوي لمعرفة اذا في الامكان تحديد مكان وجوده.

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