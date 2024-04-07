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لبنان

ما جديد عملية اختفاء منسق جبيل في "القوات".. اليكم آخر المعلومات

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:12
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أشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان مخابرات الجيش باشرت التحقيق في حادث اختفاء منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان ويتم تتبع هاتفه الخلوي لمعرفة اذا في الامكان تحديد مكان وجوده.
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باسكال سليمان

القوات اللبنانية

جبيل

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