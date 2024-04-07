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لبنان

في اول تعليق لها.. ماذا تقول مصادر القوات اللبنانية عن اختفاء منسق جبيل؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 13:23
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أكدت مصادر في "القوات اللبنانية" لـ "لبنان24 "أن لا معلومات لديها عن الجهة التي لها علاقة باختفاء منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان وهي تنتظر التحقيقات التي تجريها القوى الامنية المعنية وعلى تنسيق ومتابعة معها لمعرفة الملابسات، مشيرة إلى أن حزب "القوات" سوف يصدر بيانا حول الحادث فور انتهاء التحقيق.
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