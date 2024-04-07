رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله يجب أن يدفع الثمن

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أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أن "إسرائيل تخوض حربا على جبهات متعددة ونستطيع مواجهة إيران من ميادين قريبة وبعيدة".وأضاف خلال تصريح له أن "لن نبقي ألوية لحماس في غزة وسنقرر التعامل معها في الوقت المناسب"، مشيرًا إلى أنه "نواصل تفكيك حماس عسكريا وسلطويا على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة".وقال هاليفي:" سنرد بقوة على إيران سواء في الأماكن القريبة أو البعيدة، فهي لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضا".واستطرد هاليفي:" قلنا إن الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد.. استعادة المخطوفين هو الأمر الأكثر إلحاحا من أي هدف آخر للحرب".وعن الحرب في الجبهة الشمالية قال هاليفي:" حزب الله يجب أن يدفع ثمنا متزايدا بسبب مشاركته في الحرب ونحن نتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة".(الجوزيرة نت)