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لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي يشعل ليل الجنوب.. إليكم آخر التطورات

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:00
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شنّ طيران العدو الإسرائيلي مساء اليوم غارة على بلدة كفركلا، حيث أكّدت المعلومات أن الغارة استهدفت حيا سكنيا (حارة النوربة) وأدت الى تدمير عدد من المنازل لآل جمعة وشيت فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بمنزل عائلة الشهيد محمد داوود شيت الذي شيع اليوم في البلدة.
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كما أفادت مندوبة "لبنان24" عن تنفيذ العدو قصف مدفعي بقذائف من عيار 175 ملم استهدف بلدة مارون الراس واطراف بلدة عيترون.

بالتوازي حلّق الطيران الاستطلاعي بشكل كثيف في أجواء قرى القطاعين الغربي والاوسط .

كذلك، نفّذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة السابعة والثلث من مساء اليوم، عدوانا جويا، حيث شن غارة مستهدفا بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وملقيا صاروخين جو- ارض على المنطقة المستهدفة.
 
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