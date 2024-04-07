الطيران الحربي الإسرائيلي يشعل ليل الجنوب.. إليكم آخر التطورات

شنّ طيران العدو الإسرائيلي مساء اليوم غارة على بلدة كفركلا، حيث أكّدت المعلومات أن الغارة استهدفت حيا سكنيا (حارة النوربة) وأدت الى تدمير عدد من المنازل لآل جمعة وشيت فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بمنزل عائلة الشهيد محمد داوود شيت الذي شيع اليوم في البلدة.

Advertisement