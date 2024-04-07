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لبنان

في معراب.. هذا ما يجري بعد اختفاء منسق جبيل

Lebanon 24
07-04-2024 | 14:01
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تسود حال من الترقب والانتظار مقر حزب القوات اللبنانية في معراب، بعد المعلومات التي تحدثت عن اختفاء منسف منطقة جبيل في الحزب باسكال سليمان، وأشارت المصادر لـ "لبنان 24" الى ان رئيس الحزب سمير جعجع يتابع شخصيا القضية مع الاجهزة الامنية.
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وعن البيان المنتظر، أكدت المصادر ان اي شيء لن يصدر عن الحزب بانتظار معرفة المعلومات الاولية التي ستصدر عن الجهات الامنية بشأن عملية الاختفاء، ليبنى على الشيء مقتضاه.
 
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