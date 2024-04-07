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لبنان

بعد اختفاء منسق جبيل.. تعميم داخلي للقوات هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
07-04-2024 | 14:20
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أصدر حزب القوات اللبنانية تعميماً داخلياً على المحازبين جاء فيه:  بعد عملية "خطف" منسق جبيل في الحزب باسكال سليمان بضرورة البقاء على جهوزية تامة بإنتظار توجيهات القيادة الحزبية.
وتابع التعميم: "الرجاء من المحازبين عدم التداول بأي معلومات أمنية واتهامات مسبقة حفظًا على أمن المنسق المخطوف حتى إتضاح الصورة".
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