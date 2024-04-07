كيف علّق السياسيون على اختفاء باسكال سليمان؟

دان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار "عملية خطف منسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان المعروف بآدميته في الاوساط الجبيلية"، داعيا الاجهزة الامنية "للإسراع في كشف الفاعلين".
وأكد ان "الاشخاص الذين يتعرضون للمواطنين بهذه الطريقة يحب ان يحاسبوا كي لا يأخذ الموضوع منحى آخر".
رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل كتب على منصة “أكس”: “عملية الخطف التي حصلت الليلة في جبيل تطوّر خطير جدًا ونطالب الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق في ما بينها والعمل لكشف ملابسات ما حصل. الكتائب إلى جانب أهالي المنطقة والأصدقاء في القوات لكي لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام”.
وكتب النائب نديم الجميّل على منصة "أكس": "باسكال سليمان اختطف بوضح النهار وفي منطقة مأهولة، سكنية. على الأجهزة الامنية، العمل جدياً وسريعاً والبحث عن باسكال واعادته الى عائلته سالماً. في ظل ما نشهده يومياً من جرائم وفلتان على الدولة تأمين الدعم الكامل للاجهزة الأمنية لحفظ الأمن".
النائب أديب عبد المسيح كتب عبر حسابه على منصة "اكس" : "إذا ما صحت أخبار خطف السيد باسكال سليمان في جبيل، فإننا نطلب من الأجهزة الامنية و العسكرية، تحديدا فرع المعلومات، لإطلاق عملية أمنية واسعة و فورية على جميع الأراضي اللبنانية لكشف الملابسات، وإرجاع باسكال لعائلته و وأد الفتنة التي ممكن أن تحصل و تودي لعواقب وخيمة".
وكتب النائب نعمة افرام على منصة "أكس": "أتابع من الخارج بقلق بالغ تطوّرات قضية خطف باسكال سليمان واتّصلت بالدكتور جعجع وتوجّه وفد من "مشروع وطن الانسان" الى مستيتا للوقوف على مجريات التحقيق. ونطلب من الأجهزة الأمنية مضاعفة جهودها وتسريعها لكشف سريع للموضوع وجلائه لخطورة انعكاسه على السلم الأهلي في هذا الظرف الدقيق، مع التمني بعودة سليمان سليماً معافى".
وناشدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب “وزير الداخلية بسام مولوي وكافة الأجهزة الامنية والمخابرات بالكشف بأسرع وقت عن ملابسات عملية الاختطاف التي تعرض لها منسق القوات اللبنانية في منطقة جبيل باسكال سليمان وإنزال اشد العقوبات بالمعتدين ووضع حد للتفلت الأمني الحاصل في ظل سياسة الإفلات من العقاب وعرقلة العدالة”.
وأضافت عبر تطبيق “اكس”: ” كل التضامن مع زميلنا العزيز في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور جيلبير سليمان وزوجة أخيه الدكتورة ميشلين”.
واستنكر النائب فريد هيكل الخازن عملية اختطاف منسق حزب" القوات اللبنانية "في قضاء جبيل باسكال سليمان في بلدة حاقل الجبيلية، معتبراً ان الحادثة "مؤشر خطير لما وصلت اليه الامور".
ودعا الخازن في بيان" الاجهزة الامنية الى وضع يدها على الملف وكشف ملابسات الحادثة على وجه سريع واعادة باسكال سليمان الى عائلته سالما".
وكتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس": "مع كامل استنكاري لعملية الخطف التي تعرض لها باسكال سليمان، من الضروري الهدوء وعدم استباق الأحداث وإعطاء الأجهزة الأمنية الوقت المناسب لمعالجة الموضوع وإعادة باسكال سالماً، وتوقيف كل من قام بهذا العمل الدنيء وإحالته إلى القضاء. البلد في وضع حساس جداً ولا يحتمل أي خطاب تصعيدي حتى معرفة الحقيقة، وعندها لكل حادث حديث".
كما دعا حزب "الوطنيين الاحرار" في بيان "القوى الأمنية إلى المسارعة الى كشف ملابسات اختطاف منسق جبيل في حزب القوات اللبنانية السيد بسكال سليمان وبيان مصيره، مؤكدين على التمسك بسيادة الدولة وسلطة أجهزتها الرسمية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك منعاً من الانجرار إلى الفتن وعدم الوقوع فيها".