كيف علّق السياسيون على اختفاء باسكال سليمان؟

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وأكد ان "الاشخاص الذين يتعرضون للمواطنين بهذه الطريقة يحب ان يحاسبوا كي لا يأخذ الموضوع منحى آخر". دان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار "عملية خطف منسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية باسكال سليمان المعروف بآدميته في الاوساط الجبيلية"، داعيا الاجهزة الامنية "للإسراع في كشف الفاعلين".وأكد ان "الاشخاص الذين يتعرضون للمواطنين بهذه الطريقة يحب ان يحاسبوا كي لا يأخذ الموضوع منحى آخر".

رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل كتب على منصة “أكس”: “عملية الخطف التي حصلت الليلة في جبيل تطوّر خطير جدًا ونطالب الأجهزة الأمنية كافة بالتنسيق في ما بينها والعمل لكشف ملابسات ما حصل. الكتائب إلى جانب أهالي المنطقة والأصدقاء في القوات لكي لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام”.

وكتب النائب نديم الجميّل على منصة "أكس": "باسكال سليمان اختطف بوضح النهار وفي منطقة مأهولة، سكنية. على الأجهزة الامنية، العمل جدياً وسريعاً والبحث عن باسكال واعادته الى عائلته سالماً. في ظل ما نشهده يومياً من جرائم وفلتان على الدولة تأمين الدعم الكامل للاجهزة الأمنية لحفظ الأمن".