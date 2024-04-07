في الدوير.. حادث مأساوي يودي بحياة شخص

Advertisement

توفي عصر اليوم المواطن ا. م. ص. ( 50 عاما من بلدة ياطر) في حادث مؤسف في بلدة الدوير، عندما كان ضمن فريق يقوم باستصلاح ارض زراعية في حي الوادي في الدوير يعود لمواطن من آل م. ، حيث صدمته صخرة كبيرة كانت تدفعها جرافة.ونقل جثته الى احد مستشفيات المنطقة، وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث.