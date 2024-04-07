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لبنان

في الدوير.. حادث مأساوي يودي بحياة شخص

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:13
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توفي عصر اليوم المواطن ا. م. ص. ( 50 عاما من بلدة ياطر) في حادث مؤسف في بلدة الدوير، عندما كان ضمن فريق يقوم باستصلاح ارض زراعية في حي الوادي في الدوير يعود لمواطن من آل م. ، حيث  صدمته صخرة كبيرة كانت تدفعها جرافة.
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ونقل جثته الى احد مستشفيات المنطقة، وحضرت الى المكان دورية من الادلة الجنائية وفتحت تحقيقا بالحادث.
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