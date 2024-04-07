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لبنان

على اثر خطف منسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية.. ماذا طلب رئيس الحكومة من مولوي وعون؟

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:30
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان.
وطلب في سلسلة اتصالات مع  وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون ومع القادة الامنيين تكثيف التحقيقات والتنسيق في ما  بين الاجهزة الامنية  لكشف ملابسات القضية في اسرع وقت واعادة المواطن سالما الى عائلته.
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