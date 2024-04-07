في البترون.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

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أفادت مندوبةعن وقوع اشكال في منطقة البترون بين أفراد من آل "ك" وآخرين من آل "د" تطور الى اطلاق نار بين الطرفين دون وقوع اصابات في الارواح انما الاضرار اقتصرت على الماديات نتيجة اصابة فان لنقل الركاب عائد للمدعو "س.د" بالرصاص.وقد حضرت لاحقاً الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش والعمل جاري على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهه مجهولة تمهيداً لتوقيفهم.وعُرف حسب المعلومات أن الاشكال فردي بين الطرفين.