Advertisement

لبنان

في البترون.. إشكال تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
07-04-2024 | 15:00
A-
A+
=
Doc-P-1184463-638481282869177358.jpg
Doc-P-1184463-638481282869177358.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع اشكال في منطقة البترون بين أفراد من آل "ك" وآخرين من آل "د" تطور الى اطلاق نار بين الطرفين دون وقوع اصابات في الارواح انما الاضرار اقتصرت على الماديات نتيجة اصابة فان لنقل الركاب عائد للمدعو "س.د" بالرصاص.
Advertisement

وقد حضرت لاحقاً الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش والعمل جاري على تعقب مطلقي النار الذين فروا الى جهه مجهولة تمهيداً لتوقيفهم.

وعُرف حسب المعلومات أن الاشكال فردي بين الطرفين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-04-07
16:49 | 2024-04-07
16:40 | 2024-04-07
16:39 | 2024-04-07
16:13 | 2024-04-07
16:10 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24