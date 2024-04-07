مولوي يتابع خطف سليمان: الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف

اعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي انه يواصل الإتصالات مع القادة الأمنيين في الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام لتكثيف الجهود وكشف ملابسات عملية خطف المواطن باسكال سليمان، كما أجرى الوزير مولوي اتصالا بعائلة المختطف سليمان مؤكدا ان الأجهزة العسكرية والأمنية تقوم بكل ما يلزم لكشف ملابسات عملية الخطف.

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