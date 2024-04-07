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لبنان

شهيد جديد لـ"حزب الله".. هذه هويته

Lebanon 24
07-04-2024 | 16:39
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أعلن حزب الله في بيان عن استشهاد عبد الأمير حسن حلاوي "علي الرضا" مواليد عام ١٩٧٦ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان.
 
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