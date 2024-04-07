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لبنان

محاولة سرقة وإطلاق نار في أنفة.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
07-04-2024 | 16:40
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اقدم مجهولون على دراجتين ناريتين بمحاولة سرقة شخصين أمام مشروع السكني في منطقة الحريشة - انفه، إلا أن محاولة السّرقة قد باءت بالفشل بحسب مندوبة "لبنان24".

وقد تخلل المحاولة اطلاق نار من مسدسات حربية ما ادى إلى اصابة سيارة بالرصاص واقتصرت الاضرار على الماديات من دون سقوط اصابات في الارواح.
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