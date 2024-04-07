محاولة سرقة وإطلاق نار في أنفة.. إليكم ما حصل

اقدم مجهولون على دراجتين ناريتين بمحاولة سرقة شخصين أمام مشروع السكني في منطقة الحريشة - انفه، إلا أن محاولة السّرقة قد باءت بالفشل بحسب مندوبة "لبنان24".



وقد تخلل المحاولة اطلاق نار من مسدسات حربية ما ادى إلى اصابة سيارة بالرصاص واقتصرت الاضرار على الماديات من دون سقوط اصابات في الارواح.

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