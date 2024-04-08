رئيس قبرص في لبنان اليوم: همّ النازحين اولا

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تخترق زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الى لبنان اليوم الجمود السياسي في البلاد خصوصاً مع انتهاء عطلة عيد الفصح واقتراب عيد الفطر، حيث من المقرّر أن يبحث ملف العلاقات الثنائية بين البلدين وبشكل خاص المهاجرين غير الشرعيين الذي كاد ان يخلق إشكالية بين البلدين.وكان لافتا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تواصل الاسبوع الفائت مع الرئيس القبرصي، حرص على استباق الزيارة بجملة مواقف ابرزها "الحرص على افضل العلاقات مع قبرص وعدم القبول بتصدير ازمة النازحين اليها". كما شدد على "اننا امام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون الى لبنان خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألة حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا".ولفت الى انه "تمنى على الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان".وفي السياق ذاته، نفت اوساط حكومية معنية ما تم تداوله في الساعات الماضية، من أنّ الحكومة اللبنانية تسلمت بلاغا رسميا بقرار الإتحاد الأوروبي وقف كل أشكال الدعم للبنان، إذا لم يتّخذ قرارات صارمة بوقف الهجرة غير الشرعية من شواطئه نحو أوروبا، وتحديداً نحو قبرص".تفاصيل الزيارةومن المقرر ان يصل الرئيس القبرصي الى لبنان قرابة التاسعة والنصف صباحا حيث يستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المطار وينتقلا معا الى السرايا حيث تقام للرئيس الضيف مراسم الاستقبال الرسمية.بعدها ينتقل الرئيسان الى مكتب رئيس الحكومة لعقد اجتماع ثنائي ثم تعقد جلسة المحادثات الموسعة .ويضم الوفد القبرصي وزيري الخارجية والداخلية.وبعد انتهاء محادثاته في السرايا ينتقل الرئيس القبرصي والوفد المرافق الى عين التينة للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويغادر الرئيس القبرصي بعدها عائدا الى بلاده.