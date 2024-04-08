Advertisement

لبنان

أين سوريا من "وحدة الساحات" وماذا ابلغت روسيا الحلفاء؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-04-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1184552-638481600929262031.jpg
Doc-P-1184552-638481600929262031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت مصدر إستشاري واكب يوم "طوفان الأحرار" وما دار فيه من خطابات من لبنان الى العراق، فاليمن وصولاً الى إيران، بالإضافة الى كلمة إسماعيل هنية المسجلة من مقر إقامته في قطر، الى أن كل الكلمات التي ألقيت وتحدثت عن "وحدة الساحات" تم فيها تحييد النظام السوري والجبهة السورية وإخراجها نهائياً من معادلة المواجهة والرد والردع.
Advertisement
وأشار "الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كلما سمّى بلاد المحور وعواصمه كان دائماً يتحاشى تسمية سوريا بالرغم من أن الضربات كانت كثيفة ونوعية على دمشق في الآونة الأخيرة".
ولفت المصدر "الى ان هناك طلبا من النظام السوري وتمنيا روسيا على "أطراف المحور" لتحييد دمشق عن عواصم المواجهة، وذلك بسبب الخصوصية التي سعت سوريا لتعزيزها منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
المصدر أشار الى أن الحضور الروسي في سوريا عزز قدرة النظام على تحييد نفسه بالرغم من كل الإعتداءات والضربات الإسرائيلية.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:50 | 2024-04-08
04:00 | 2024-04-08
03:56 | 2024-04-08
03:44 | 2024-04-08
03:36 | 2024-04-08
03:28 | 2024-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24